Диетолог объяснил, кому нельзя есть сгущёнку

Сгущённое молоко — скорее вредный, чем полезный продукт. Диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru посоветовал исключить его из рациона некоторым категориям людей.

По словам специалиста, сгущёнка — это быстрый способ получить удовольствие, но пользы в ней нет. Она ухудшает состояние зубов, вызывает резкие скачки сахара и инсулина в крови, а в долгосрочной перспективе может привести к сахарному диабету, избыточному весу и ожирению.

Особую осторожность врач рекомендовал проявлять родителям: детям сгущёнку давать не стоит, так как она может негативно влиять на психоэмоциональное состояние ребёнка.

Полностью исключить продукт из рациона Поляков посоветовал людям с уже имеющимися проблемами углеводного обмена, избыточным весом и диабетом.

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