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Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки

Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки
Когда в Москве ожидаются первые заморозки
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Вероятность их наступления возрастает с каждым днём, а особенно заметно похолодание станет в конце месяца. Метеоролог Александр Сергеев в беседе с NEWS.ru рассказал, когда в Москву и регионы Центральной России придут первые осенние заморозки.

Специалист напомнил, что в прошлом году первые заморозки были зафиксированы в Московской области уже в ночь на 13 сентября. В этом году синоптики не исключают перехода через нулевую отметку в 20-х числах сентября.

Согласно прогнозу, в третьей декаде месяца дневные температуры составят около +12℃, ночью столбики термометров опустятся до +5-8℃. Ветер усилится до 6-11 м/с, атмосферное давление упадёт до 742 мм ртутного столба.

При этом сентябрь в целом ожидается теплее климатической нормы на 1-2℃, однако очень влажным: синоптики прогнозируют до 18 дней с осадками, особенно интенсивными в середине и конце месяца.

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