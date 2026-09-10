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Врач назвала сроки появления «кока-кольного живота» из-за газировки

Врач назвала сроки появления «кока-кольного живота» из-за газировки
Сроки появления «кока-кольного живота»
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Употребление сладких газировок может привести к появлению так называемого «кока-кольного живота». Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

В одной банке напитка — около 39 граммов сахара. За неделю две банки в день дают почти 2 тыс. лишних калорий. Жидкие калории быстрее приводят к инсулинорезистентности и диабету, а сахар из газировки метаболизируется в печени, способствуя накоплению висцерального жира вокруг органов.

По словам врача, к появлению «кока-кольного живота» может привести ежедневное употребление двух банок сладкой газировки в течение трёх месяцев.

Среди других рисков — ожирение, метаболический синдром, обезвоживание и вымывание кальция. К тому же у людей формируется психологическая зависимость: сладкий вкус стимулирует центр удовольствия, тяга нарастает.

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