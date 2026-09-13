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Сомнолог объяснил, почему осенью тяжело просыпаться

Сомнолог объяснил, почему осенью тяжело просыпаться
Почему осенью тяжело просыпаться
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С наступлением осени многим становится труднее просыпаться по утрам и появляется дневная сонливость. Причина — сокращение светового дня, на которое реагируют внутренние биологические часы, рассказал в беседе с Life.ru врач-сомнолог Максим Новиков.

Когда света становится меньше, организм получает сигнал о наступлении более ранней биологической ночи. В темноте вырабатывается мелатонин, помогающий уснуть, а утренний свет подавляет его и способствует бодрствованию.

Особенно чувствительны к переменам люди с нарушенным режимом, те, кто редко бывает на улице, а также те, кто летом сильно сместил график сна.

Один из самых простых способов помочь организму — получать больше света утром: после пробуждения стоит открыть шторы или выйти на улицу хотя бы на 20-30 минут. Вечером, наоборот, следует постепенно уменьшать яркость освещения и не использовать гаджеты при ярком свете перед сном.

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