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Биотехнолог назвала топ-5 продуктов для борьбы с осенней хандрой

Биотехнолог назвала топ-5 продуктов для борьбы с осенней хандрой
5 продуктов для борьбы с осенней хандрой
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С наступлением осени сокращается световой день, меняется режим, и у многих падают настроение и энергия. Чтобы избежать подавленного состояния, биотехнолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru посоветовала обратить внимание на рацион и назвала пять продуктов, которые помогают бороться с хандрой.

В этот список вошли:

  • цельнозерновые макароны — дают энергию и сохраняют сытость;
  • зелень (шпинат, петрушка, рукола) — богата фолатами и магнием;
  • жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь) — источник омега-3 для нервной системы;
  • орехи (грецкие, миндаль, фундук) — содержат магний, витамин Е и полезные жиры;
  • тёмный шоколад — поднимает настроение и дарит удовольствие.

Эксперт подчеркнула, что важно не только питание, но и полноценный сон, физическая активность, дневной свет и общение — всё это в комплексе помогает поддерживать эмоциональный фон в осенний период.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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