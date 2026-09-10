Биотехнолог назвала топ-5 продуктов для борьбы с осенней хандрой

С наступлением осени сокращается световой день, меняется режим, и у многих падают настроение и энергия. Чтобы избежать подавленного состояния, биотехнолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru посоветовала обратить внимание на рацион и назвала пять продуктов, которые помогают бороться с хандрой.

В этот список вошли:

цельнозерновые макароны — дают энергию и сохраняют сытость;

зелень (шпинат, петрушка, рукола) — богата фолатами и магнием;

жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь) — источник омега-3 для нервной системы;

орехи (грецкие, миндаль, фундук) — содержат магний, витамин Е и полезные жиры;

тёмный шоколад — поднимает настроение и дарит удовольствие.

Эксперт подчеркнула, что важно не только питание, но и полноценный сон, физическая активность, дневной свет и общение — всё это в комплексе помогает поддерживать эмоциональный фон в осенний период.

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