Егор Крид и группа «Звери» выступят на фестивале «Энергия спорта»

12 сентября в Олимпийском комплексе «Лужники» пройдёт фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Энергия спорта», организованный Департаментом спорта города Москвы. Гости мероприятия станут свидетелями зрелищного спортивного шоу. Участники смогут посоревноваться со звёздными экстремалами и получить автограф у лучших мировых райдеров. Хедлайнерами фестиваля станут Егор Крид и группа «Звери».

В спортивной части программы гости увидят выступления и мастер-классы по популярным экстремальным дисциплинам, таким как биг-эйр, фристайл на роликах, флэтлэнд, воркаут, паркур и памп-трек. Также в программу войдут панна-футбол и брейк-данс. В рамках мероприятия состоятся состязания по силовому экстриму и гиревому спорту. Для гостей будут организованы интерактивные площадки, зоны отдыха и фудкорты.

Насыщенный день спортивных состязаний и мастер-классов завершится концертом под открытым небом, на котором выступят известные российские артисты Егор Крид и группа «Звери».

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 19:00 на территории экстрим-парка «Лужники» у входного павильона D и на площадках рядом с Большой спортивной ареной. Вход для зрителей свободный. Регистрация для гостей, планирующих принять участие в спортивных активностях, будет организована на месте.

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