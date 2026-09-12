Врач объяснила, почему чистый кислород крайне важен для женского здоровья

Врач-анестезиолог АО «Медицина» Наталия Зайцева объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему чистый кислород крайне важен для женского здоровья. Он обеспечивает энергетические процессы в клетке и напрямую влияет на функцию жизненно важных органов. При нарушении кровотока или обменных процессов развивается гипоксия, что особенно опасно в периоды гормональных перестроек, беременности или хронических заболеваний.

«Современная медицина всё чаще опирается на технологии, способные усиливать природные процессы восстановления организма. Одним из таких методов стала гипербарическая оксигенация (ГБО) — воздействие чистым кислородом под повышенным давлением в медицинской барокамере. ГБО используется в России и мире уже более шести 10-летий, за это время успела стать важной частью терапии в акушерстве, гинекологии, перинатальной медицине и в восстановлении после сложных родов», — говорит врач.

В условиях повышенного давления в барокамере кислород активнее растворяется в плазме и межтканевой жидкости, проникая туда, куда в обычных условиях добраться не может. Благодаря этому удаётся ликвидировать кислородное голодание и восстановить функцию тканей.

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