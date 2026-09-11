Беговой фестиваль «Осенняя гроза» пройдёт в Пензе 19 сентября. Локация — «Олимпийская аллея». К участию приглашаются все желающие вне зависимости от бегового опыта.

Организаторы подготовили разнообразные дистанции — от коротких стартов для начинающих до серьёзных вызовов для опытных спортсменов. Участники смогут попробовать свои силы в забегах на 200 м, 400 м, 1 км, 5 км 10 км, а также 21,1 км.

Собранные с продажи слотов денежные средства будут переданы в благотворительный фонд «Караван добрых дел». Победителей и призёров ждут денежные призы и подарки от партнёров мероприятия.

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