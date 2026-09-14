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Психолог объяснила, что такое возрастной кризис

Психолог объяснила, что такое возрастной кризис
Что такое возрастной кризис
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Психолог Ника Болзан объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что такое возрастной кризис. По словам эксперта, это внутренний переломный момент, когда прежний образ жизни перестал устраивать, а новые цели, привычки и способы адаптации в мире ещё не сформировались.

«Сначала меняются внутренние ощущения: человек начинает остро чувствовать расхождение между тем, как он живёт, и тем, как хотел бы жить. Привычная работа перестаёт радовать, достигнутые цели теряют прежнюю ценность, а будущее вызывает всё меньше интереса. Такие переживания могут копиться месяцами, а особенно острыми стать после увольнения, развода, взросления детей, болезни или разговора с ровесником, чья жизнь сложилась иначе», — объясняет Болзан.

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Эксперт добавила, что причина возрастного кризиса — конфликт между «хочу по-другому» и «не знаю, как этого добиться».

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