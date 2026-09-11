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Основательница бегового клуба RunUp рассказала, как спортивный опыт помог ей в бизнесе

Основательница бегового клуба RunUp рассказала, как спортивный опыт помог ей в бизнесе
Лена Орлова
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Основательница бегового клуба RunUp Елена Орлова в интервью «Чемпионату» рассказала, как спортивный опыт помог ей в бизнесе. Орлова — мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, чемпионка России, участница Олимпийских игр и двукратная победительница Кубка Европы. Свой собственный беговой клуб она создала в 2020 году.

«Когда я начала работать тренером, в моей голове всё ещё был профессиональный спорт. А это эталон дисциплины и качества. Профессиональный спорт – это тоже искусство, это как платье от кутюр, здесь важна каждая деталь», — поделилась спортсменка.

Орлова добавила, что отнеслась к созданию клуба педантично. Спортсменка всё время стремится к лучшему, старается довести до идеала, создать что-то индивидуальное. Ей важно вкладываться в каждую деталь: в расписание, общение в чатах, внутренние процессы, личную коммуникацию, локации, качество тренировок. Эти качества Орлова взяла из профессионального спорта и вложила в свой клуб.

Полную версию интервью с Еленой Орловой читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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