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Основательница бегового клуба RunUp дала важный совет создателям спортивного бизнеса

Основательница бегового клуба RunUp дала важный совет создателям спортивного бизнеса
Беговой клуб RunUp
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Основательница бегового клуба RunUp Елена Орлова в интервью «Чемпионату» дала важный совет создателям спортивного бизнеса. Она запустила собственный проект в 2020 году. Первое, на что Орлова рекомендует обращать внимание, — понимание, какой продукт вы создаёте.

«Просто «тренировок по бегу» недостаточно. Нужно понимать, для кого вы работаете и какую потребность человека закрываете. RunUp для нас – это сопровождение человека от первых метров до марафонов и момента, когда бег становится частью его образа жизни», — говорит спортсменка.

Далее важно создать сильную методологию. Хороший тренер может собрать первую группу, но для масштабирования нужна система: уровни подготовки, принципы построения нагрузок, контроль прогресса.

Полную версию интервью с Еленой Орловой читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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