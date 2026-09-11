Основательница бегового клуба RunUp назвала, что привлекает людей в спортивных сообществах

Основательница бегового клуба RunUp Елена Орлова в интервью «Чемпионату» назвала, что привлекает людей в спортивных сообществах. Она уверена, что в профессиональном спорте атлет выбирает наставника, который ему ближе по подходу к тренировкам, манере общения или даже по внешнему виду. В любительском спорте ситуация аналогичная.

«Все, конечно, идут на тренировки за результатом. Желание выбежать из 60 минут 10 км или развить физические качества – отличный мотиватор для вступления в беговое сообщество. Однако удерживают в клубе не тренировки, а люди, которые на них приходят. Доброжелательные, умные, интеллектуальные и самодостаточные», — говорит Орлова.

Спортсменка добавила, что её беговой клуб ни разу не сталкивался с токсичностью или негативом среди участников. Наоборот, все рады пообщаться, сходить куда-то, быть на забегах вместе. Во взрослом возрасте очень сложно найти друзей, а спортивные сообщества помогают это сделать.

Полную версию интервью с Еленой Орловой читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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