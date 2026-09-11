15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Основательница бегового клуба RunUp назвала, что привлекает людей в спортивных сообществах

Основательница бегового клуба RunUp назвала, что привлекает людей в спортивных сообществах
Беговой клуб RunUp
Комментарии

Основательница бегового клуба RunUp Елена Орлова в интервью «Чемпионату» назвала, что привлекает людей в спортивных сообществах. Она уверена, что в профессиональном спорте атлет выбирает наставника, который ему ближе по подходу к тренировкам, манере общения или даже по внешнему виду. В любительском спорте ситуация аналогичная.

«Все, конечно, идут на тренировки за результатом. Желание выбежать из 60 минут 10 км или развить физические качества – отличный мотиватор для вступления в беговое сообщество. Однако удерживают в клубе не тренировки, а люди, которые на них приходят. Доброжелательные, умные, интеллектуальные и самодостаточные», — говорит Орлова.

Спортсменка добавила, что её беговой клуб ни разу не сталкивался с токсичностью или негативом среди участников. Наоборот, все рады пообщаться, сходить куда-то, быть на забегах вместе. Во взрослом возрасте очень сложно найти друзей, а спортивные сообщества помогают это сделать.

Полную версию интервью с Еленой Орловой читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как не перепутать возрастной кризис с депрессией: 3 важных признака Как не перепутать возрастной кризис с депрессией: 3 важных признака
Почему мы простужаемся осенью чаще, чем зимой. Отвечает врач Почему мы простужаемся осенью чаще, чем зимой. Отвечает врач
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android