Профессор объяснила, когда усталость является опасным симптомом

Хроническую слабость опасно игнорировать. Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» объяснила, в каких случаях организм требует не витаминов, а срочной диагностики.

По словам эксперта, усталость — это «великий универсальный симптом», который принято списывать на стресс, недосып или погоду. Однако в ряде случаев за разбитостью скрываются серьёзные патологии: от анемии и нарушений ритма сердца до сахарного диабета и онкологических процессов.

Профессор выделила несколько «красных флагов», при которых промедление недопустимо.

Первый тревожный звоночек — резкое изменение самочувствия у человека старше 50 лет, который раньше чувствовал себя бодро. Если ещё месяц назад вы бегали за автобусом, а теперь с трудом выбираете носки, причина не в возрасте, а в возможном заболевании.

Второй сценарий — усталость, которая приходит не одна. В сочетании с непреднамеренной потерей веса, лихорадкой, ночной потливостью, увеличением лимфоузлов или необъяснимыми синяками это требует немедленной очной консультации врача. Каневская сравнила такую ситуацию с запахом дыма из розетки: «понаблюдать» здесь крайне опасно.

Третий сигнал — сердечно-лёгочные нарушения. Одышка при привычной нагрузке, боль в груди, сердцебиение, отеки или обмороки — это не признак плохой формы, а возможные симптомы анемии, аритмии, ишемии или сердечной недостаточности.

Особое внимание врач уделила неврологии. Если слабость сопровождается онемением руки или ноги, асимметрией лица, нарушением речи, зрения или внезапной сильной головной болью, необходимо срочно вызывать скорую помощь. Это может указывать на инсульт или другое острое состояние.

Наконец, эксперт напомнила о сне. Храп, разбитость по утрам и сонливость на работе — классические признаки обструктивного апноэ сна, при котором мозг ночью испытывает гипоксию. «Я просто сова» — не всегда хронотип, иногда это патология, подчеркнула профессор.

«Усталость, не проходящая более месяца, либо усталость с любым «красным флагом» требует медицинской оценки», — отметила Светлана Каневская.

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