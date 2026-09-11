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Педиатр объяснила, может ли иммунитет снижаться после отпуска и каникул

Педиатр объяснила, может ли иммунитет снижаться после отпуска и каникул
Снижается ли иммунитет после отпуска и каникул
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Педиатр Екатерина Морозова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», может ли иммунитет снижаться после отпуска и каникул. Летом многие вдоволь едят овощи и фрукты, ездят на отдых, высыпаются. А к сентябрю ресурс «оздоровления» как будто заканчивается.

«Во время подготовки к поездке, решения рабочих вопросов и самого путешествия активно вырабатываются гормоны стресса — кортизол и адреналин. В такой ситуации организм мобилизует ресурсы: эти гормоны временно подавляют «неэкстренные» системы, в том числе некоторые звенья иммунитета», — объясняет врач.

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Когда человек наконец расслабляется (в начале отпуска или после возвращения к обычной жизни), уровень этих гормонов меняется и иммунная система перестраивается на привычный режим. Это закономерный физиологический феномен, который в популярной литературе называют «парадоксом расслабления» или «синдромом отмены стресса».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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