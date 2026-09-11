Педиатр объяснила, может ли иммунитет снижаться после отпуска и каникул

Педиатр Екатерина Морозова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», может ли иммунитет снижаться после отпуска и каникул. Летом многие вдоволь едят овощи и фрукты, ездят на отдых, высыпаются. А к сентябрю ресурс «оздоровления» как будто заканчивается.

«Во время подготовки к поездке, решения рабочих вопросов и самого путешествия активно вырабатываются гормоны стресса — кортизол и адреналин. В такой ситуации организм мобилизует ресурсы: эти гормоны временно подавляют «неэкстренные» системы, в том числе некоторые звенья иммунитета», — объясняет врач.

Когда человек наконец расслабляется (в начале отпуска или после возвращения к обычной жизни), уровень этих гормонов меняется и иммунная система перестраивается на привычный режим. Это закономерный физиологический феномен, который в популярной литературе называют «парадоксом расслабления» или «синдромом отмены стресса».

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