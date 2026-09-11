Кардиолог раскрыла топ-10 продуктов для снижения давления

Некоторые продукты помогают снижать артериальное давление и поддерживать здоровье сосудов. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-терапевт и кардиолог клиники «Евроонко» в Краснодаре Надежда Кесян.
Эксперт рекомендует добавить в рацион 10 продуктов.
- Бананы. Богаты калием, который помогает выводить из организма избыток натрия и расслаблять стенки сосудов.
- Запечённый картофель. Содержит калий, магний и витамин C. Лучше готовить в кожуре, без соли.
- Шпинат. Насыщен калием, магнием и витамином B9, которые работают в связке для поддержания здорового тонуса сосудов.
- Свёкла. Содержит пищевые нитраты, которые способствуют расслаблению кровеносных сосудов. «Сырой свекольный сок наиболее полезен, но его стоит с осторожностью употреблять при проблемах с ЖКТ и при диабете из-за высокого гликемического индекса», — отмечает Кесян.
- Чеснок. Вещества в его составе (например, аллицин) помогают расширять сосуды и улучшают реологию крови. Достаточно 1–2 зубчиков в день.
- Горький шоколад. Содержит флавоноиды, которые способствуют расслаблению сосудов. Достаточно 20–30 г в день.
- Нежирные молочные продукты. Кальций и калий в их составе положительно влияют на работу сердца и сосудов. Выбирайте варианты с пониженной жирностью.
- Цельнозерновые крупы (гречка, овсянка). Содержат клетчатку, магний и витамины группы B, которые помогают замедлять усвоение углеводов и поддерживать стабильный уровень энергии.
- Бобовые (фасоль, чечевица). Богаты калием и клетчаткой, способствуют выработке веществ, расширяющих сосуды.
- Авокадо. Содержит мононенасыщенные жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина.
Особое внимание Кесян уделила напиткам. Она порекомендовала гипертоникам, которые любят кофе, заменить его на цикорий. Этот напиток не содержит кофеина и мягко расширяет сосуды, что способствует снижению давления.
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