Кардиолог раскрыла топ-10 продуктов для снижения давления

Некоторые продукты помогают снижать артериальное давление и поддерживать здоровье сосудов. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-терапевт и кардиолог клиники «Евроонко» в Краснодаре Надежда Кесян.

Эксперт рекомендует добавить в рацион 10 продуктов.

Бананы. Богаты калием, который помогает выводить из организма избыток натрия и расслаблять стенки сосудов. Запечённый картофель. Содержит калий, магний и витамин C. Лучше готовить в кожуре, без соли. Шпинат. Насыщен калием, магнием и витамином B9, которые работают в связке для поддержания здорового тонуса сосудов. Свёкла. Содержит пищевые нитраты, которые способствуют расслаблению кровеносных сосудов. «Сырой свекольный сок наиболее полезен, но его стоит с осторожностью употреблять при проблемах с ЖКТ и при диабете из-за высокого гликемического индекса», — отмечает Кесян. Чеснок. Вещества в его составе (например, аллицин) помогают расширять сосуды и улучшают реологию крови. Достаточно 1–2 зубчиков в день. Горький шоколад. Содержит флавоноиды, которые способствуют расслаблению сосудов. Достаточно 20–30 г в день. Нежирные молочные продукты. Кальций и калий в их составе положительно влияют на работу сердца и сосудов. Выбирайте варианты с пониженной жирностью. Цельнозерновые крупы (гречка, овсянка). Содержат клетчатку, магний и витамины группы B, которые помогают замедлять усвоение углеводов и поддерживать стабильный уровень энергии. Бобовые (фасоль, чечевица). Богаты калием и клетчаткой, способствуют выработке веществ, расширяющих сосуды. Авокадо. Содержит мононенасыщенные жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина.

Особое внимание Кесян уделила напиткам. Она порекомендовала гипертоникам, которые любят кофе, заменить его на цикорий. Этот напиток не содержит кофеина и мягко расширяет сосуды, что способствует снижению давления.

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