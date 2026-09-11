Врач предупредила об опасности ударных доз витамина С

Многие убеждены, что витамин С — лучшее средство для профилактики и лечения простуды, однако физиология работает иначе. Об этом aif.ru рассказала врач общей практики Елена Алексенцева.

Специалист напомнила, что аскорбиновая кислота — водорастворимый витамин, который не накапливается в организме. При больших дозах он просто проходит через него транзитом: если 200 мг усваиваются почти полностью, то при приёме 1 грамма теряется больше половины, а дальнейшее увеличение дозы бессмысленно — концентрация в плазме крови выходит на плато.

По словам врача, «ударная доза» создаёт не сверхзащиту, а очень дорогую мочу и повышенную нагрузку на фильтрующие органы. Исследования показывают, что регулярный приём витамина С не снижает вероятность заболеть ОРВИ, а длительность болезни сокращает менее чем на сутки.

Среди опасных последствий мегадоз врач назвала желудочно-кишечный шторм (вздутие, спазмы, тошнота, диарея), риск образования камней в почках из-за накопления оксалатов, а также усугубление токсичного отложения железа при гемохроматозе и талассемии. Кроме того, шипучие формы витамина истончают зубную эмаль, а высокие концентрации аскорбиновой кислоты искажают результаты лабораторных тестов — от анализа кала на скрытую кровь до показаний глюкометра.

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