15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач предупредила об опасности ударных доз витамина С

Врач предупредила об опасности ударных доз витамина С
Риски ударных доз витамина С
Комментарии

Многие убеждены, что витамин С — лучшее средство для профилактики и лечения простуды, однако физиология работает иначе. Об этом aif.ru рассказала врач общей практики Елена Алексенцева.

Специалист напомнила, что аскорбиновая кислота — водорастворимый витамин, который не накапливается в организме. При больших дозах он просто проходит через него транзитом: если 200 мг усваиваются почти полностью, то при приёме 1 грамма теряется больше половины, а дальнейшее увеличение дозы бессмысленно — концентрация в плазме крови выходит на плато.

По словам врача, «ударная доза» создаёт не сверхзащиту, а очень дорогую мочу и повышенную нагрузку на фильтрующие органы. Исследования показывают, что регулярный приём витамина С не снижает вероятность заболеть ОРВИ, а длительность болезни сокращает менее чем на сутки.

Среди опасных последствий мегадоз врач назвала желудочно-кишечный шторм (вздутие, спазмы, тошнота, диарея), риск образования камней в почках из-за накопления оксалатов, а также усугубление токсичного отложения железа при гемохроматозе и талассемии. Кроме того, шипучие формы витамина истончают зубную эмаль, а высокие концентрации аскорбиновой кислоты искажают результаты лабораторных тестов — от анализа кала на скрытую кровь до показаний глюкометра.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Почему мы простужаемся осенью чаще, чем зимой. Отвечает врач Почему мы простужаемся осенью чаще, чем зимой. Отвечает врач
Как не перепутать возрастной кризис с депрессией: 3 важных признака Как не перепутать возрастной кризис с депрессией: 3 важных признака
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android