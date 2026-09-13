Певица рассказала, как сохранить зрительный контакт с неприятным собеседником

Каждому хотя бы раз приходилось поддерживать общение с неприятным собеседником, и самое сложное в таких ситуациях — сохранять зрительный контакт. Иногда это важно для репутации и достижения нужного результата. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала певица и профессиональная спортсменка Сюзанна Грамагина.

Специалист поделилась несколькими приёмами, которые помогают успешно вести беседу даже с неприятным человеком. Первый из них — правило «трёх секунд»: смотрите собеседнику в глаза примерно две-три секунды, а затем мягко переводите взгляд в область переносицы или на уровень бровей. Это создаёт иллюзию зрительного контакта у второй стороны и снижает уровень дискомфорта.

Ещё одна техника — мысленно занять позицию стороннего наблюдателя. Представьте, что вы стали третьим лицом в разговоре и должны изучить мимику человека напротив. Такая уловка меняет внутреннее восприятие, а взгляд становится более спокойным и уверенным, что облегчает общение.

Также Грамагина советует использовать вспомогательные предметы — блокнот, ручку или чашку кофе, — чтобы время от времени отводить взгляд. Неотрывно смотреть на собеседника не стоит: это выглядит враждебно и провокационно. Зрительный контакт достаточно поддерживать до пяти секунд, после чего можно плавно перевести взгляд на предмет рядом.

«Старайтесь выглядеть дружелюбно и расслабленно, даже когда собеседник вам неприятен. Это поможет благополучно завершить общение!» — заключает Сюзанна Грамагина.

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