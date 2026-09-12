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Биолог объяснил, чем отличается геркулес от овсянки

Биолог объяснил, чем отличается геркулес от овсянки
Чем отличается геркулес от овсянки
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Цельнозерновая овсяная крупа превосходит геркулес по содержанию полезных веществ за счёт минимальной термической обработки. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Ключевое различие кроется в степени разрушения клеточных структур зерна. Овсянка — это целые или дроблёные зерна овса, которые минимально очищают от оболочки. Они сохраняют все структурные элементы, имеют плотную структуру и требуют длительной варки. Геркулес — предварительно пропаренные расплющенные зерна, поэтому часть клеточных структур разрушается, и продукт усваивается быстрее.

По словам биолога, в цельнозерновой овсянке сохраняется больше нерастворимой клетчатки, важной для перистальтики кишечника. Кроме того, у неё ниже гликемический индекс: крахмал высвобождается медленнее, обеспечивая длительное ощущение сытости и стабильный уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для тех, кто предрасположен к скачкам сахара.

Геркулес тоже полезен, но при выборе лучше отдавать предпочтение толстым хлопьям, а не тонким. Цельнозерновую овсянку нужно замачивать на несколько часов или на ночь и варить на медленном огне 40-60 минут после закипания. Идеальный способ — томление в духовке или мультиварке.

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