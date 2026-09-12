Биолог объяснил, чем отличается геркулес от овсянки

Цельнозерновая овсяная крупа превосходит геркулес по содержанию полезных веществ за счёт минимальной термической обработки. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Ключевое различие кроется в степени разрушения клеточных структур зерна. Овсянка — это целые или дроблёные зерна овса, которые минимально очищают от оболочки. Они сохраняют все структурные элементы, имеют плотную структуру и требуют длительной варки. Геркулес — предварительно пропаренные расплющенные зерна, поэтому часть клеточных структур разрушается, и продукт усваивается быстрее.

По словам биолога, в цельнозерновой овсянке сохраняется больше нерастворимой клетчатки, важной для перистальтики кишечника. Кроме того, у неё ниже гликемический индекс: крахмал высвобождается медленнее, обеспечивая длительное ощущение сытости и стабильный уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для тех, кто предрасположен к скачкам сахара.

Геркулес тоже полезен, но при выборе лучше отдавать предпочтение толстым хлопьям, а не тонким. Цельнозерновую овсянку нужно замачивать на несколько часов или на ночь и варить на медленном огне 40-60 минут после закипания. Идеальный способ — томление в духовке или мультиварке.

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