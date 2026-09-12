Ревматолог объяснила, почему осенью болят суставы

С наступлением сентября многие замечают усиление боли и скованности в суставах, особенно при артрозе и артрите. Об этом Life.ru рассказала врач-ревматолог Наталья Степанова.

По словам эксперта, погода — не прямая причина обострения. Холод, влажность и перепады давления могут лишь усиливать уже существующие ощущения у части пациентов, но восприимчивость очень индивидуальна.

Осенью меняется и образ жизни: кто-то резко возвращается к тренировкам, кто-то больше сидит, а нагрузку добавляют набор веса, неудобная обувь и работа за столом. По словам врача, сочетание этих факторов часто важнее самой погоды.

Снизить нагрузку можно без лекарств. Степанова не советует отказываться от движения: умеренная активность необходима для подвижности и силы мышц. Подойдут ходьба, плавание, велотренажёр и лечебная физкультура, но нагрузку нужно увеличивать постепенно. Главное — регулярность, а не редкие тяжёлые тренировки.

Также важно следить за весом, делать перерывы при сидячей работе и носить удобную обувь. Переохлаждения стоит избегать, если холод усиливает симптомы, но прогревать сустав без рекомендации врача не нужно.

Ревматолог предупредила: если боль становится сильнее или меняется по характеру, это повод обратиться к специалисту. Тревожные признаки — нарастающий отёк, покраснение и жар в области сустава, сильная утренняя скованность, ограничение движений и повышение температуры тела.

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