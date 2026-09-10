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Мастер ушу Дарья Тарасова рассказала, как боевые искусства помогают ей в обычной жизни

Мастер ушу Дарья Тарасова рассказала, как боевые искусства помогают ей в обычной жизни
Дарья Тарасова
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Мастер ушу Дарья Тарасова в интервью «Чемпионату» рассказала, как боевые искусства помогают ей в обычной жизни. Тарасова — двукратная чемпионка мира, 19-кратная чемпионка Европы, победительница показательного Олимпийского турнира по ушу 2008 года в Пекине, победительница Всемирных игр боевых искусств в Санкт-Петербурге 2013 года. Заслуженный мастер спорта России.

«Ушу научило меня концентрации внимания. Когда выполняешь комплекс, концентрируешься только на движениях, ничто не должно тревожить — ты отсекаешь всё лишнее. Когда мне нужно принять сложное решение, понимаю, что надо сделать паузу, вдохнуть и выдохнуть, как перед ковром, обдумывая следующий шаг», — поделилась спортсменка.

Тарасова добавила, что ушу научило её не бояться падать. В спорте приходится падать, вставать, идти дальше сотни раз. В жизни это бесценный навык.

Полную версию интервью с Дарьей Тарасовой читайте на «Чемпионате» сегодня в 17:15 мск.

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