Мастер ушу Дарья Тарасова объяснила, почему боевые искусства полезны для взрослых и детей

Мастер ушу Дарья Тарасова в интервью «Чемпионату» объяснила, почему боевые искусства полезны для взрослых и детей. Спортсменка уверена, что человеку не хватает тишины и плавности, он постоянно в суете, ему не хватает контакта с собственным телом. Ушу позволяет это компенсировать.

«Ушу развивает координацию, силу, скорость, ловкость, даёт навыки самообороны. В нём много дисциплин, поэтому каждый может найти что-то для себя в любом возрасте — будь ты стар или млад. Сейчас мы участвуем в проекте «Мой спортивный район», в рамках которого каждый может бесплатно записаться, прийти и попрактиковать ушу в период с июня до конца сентября на 14 площадках в восьми округах столицы», — говорит Тарасова.

Спортсменка добавила, что особенно важно найти время для внутреннего равновесия, когда ты возвращаешься уставшим после работы

Полную версию интервью с Дарьей Тарасовой читайте на «Чемпионате» сегодня в 17:15 мск.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.