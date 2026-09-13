Нутрициолог назвала богатые клетчаткой продукты

Клетчатка есть только в растительной пище. Об этом NEWS.ru заявила нутрициолог Вероника Сергунина. По её словам, для взрослого человека суточной нормой потребления пищевых волокон является ориентир около 25-30 граммов.

Наиболее концентрированные источники клетчатки — отруби, семена льна и чиа, бобовые, орехи, цельнозерновые крупы. Среди овощей и фруктов эксперт выделила авокадо, зелёный горошек, брокколи, морковь, свёклу, ягоды, киви и цитрусовые.

Нутрициолог отметила, что в салате из огурцов и помидоров пищевых волокон практически нет. Также важно помнить, что количество клетчатки в сухих крупах и бобовых значительно выше, чем в готовом продукте, поскольку при варке они впитывают воду.

По словам Сергуниной, клетчатка поддерживает регулярную работу кишечника и разнообразие микробиоты, помогает контролировать уровень холестерина и делает повышение глюкозы после еды более плавным. В сочетании с белком она продлевает чувство сытости и помогает избежать резких перепадов энергии.

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