15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала возраст, когда лучше всего отдавать ребёнка в спортивные секции

Психолог назвала возраст, когда лучше всего отдавать ребёнка в спортивные секции
Когда отдавать ребёнка на спорт
Комментарии

Психолог Мария Макухина в рубрике «Теперь вы знаете» назвала возраст, когда лучше всего отдавать ребёнка в спортивные секции. По её словам, важнее не «паспортный» возраст, а готовность конкретного ребёнка к регулярным занятиям.

«Если мы говорим о дошкольниках, то любые занятия должны быть не началом академической деятельности, а продолжением игры — исследования мира. Поэтому здесь мы отталкиваемся от возрастных и психологических особенностей, готовности конкретного ребёнка и формата занятий. В раннем возрасте главная ценность будет в двигательной активности, коммуникации с другими детьми, возможности удовлетворить свою любознательность, получать удовольствие от того, что ребёнок делает», — говорит эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как выбрать секцию для ребёнка, чтобы ему там точно понравилось. Отвечает психолог
Как выбрать секцию для ребёнка, чтобы ему там точно понравилось. Отвечает психолог

Если говорить про конкретный возраст, то с двух до четырёх лет нужны короткие занятия в игровой форме, без высоких требований к дисциплине (ребёнок ещё не может выдерживать строгую дисциплину) и результату. Ближе к пяти годам уже можно выбирать более структурированные занятия, но всё равно они должны быть в игровом формате, со сменой деятельности.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Украли телефон? Что и как нужно почистить и заблокировать, чтобы не лишиться ещё и данных Украли телефон? Что и как нужно почистить и заблокировать, чтобы не лишиться ещё и данных
Как не перепутать возрастной кризис с депрессией: 3 важных признака Как не перепутать возрастной кризис с депрессией: 3 важных признака
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android