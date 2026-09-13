Психолог назвала возраст, когда лучше всего отдавать ребёнка в спортивные секции

Психолог Мария Макухина в рубрике «Теперь вы знаете» назвала возраст, когда лучше всего отдавать ребёнка в спортивные секции. По её словам, важнее не «паспортный» возраст, а готовность конкретного ребёнка к регулярным занятиям.

«Если мы говорим о дошкольниках, то любые занятия должны быть не началом академической деятельности, а продолжением игры — исследования мира. Поэтому здесь мы отталкиваемся от возрастных и психологических особенностей, готовности конкретного ребёнка и формата занятий. В раннем возрасте главная ценность будет в двигательной активности, коммуникации с другими детьми, возможности удовлетворить свою любознательность, получать удовольствие от того, что ребёнок делает», — говорит эксперт.

Если говорить про конкретный возраст, то с двух до четырёх лет нужны короткие занятия в игровой форме, без высоких требований к дисциплине (ребёнок ещё не может выдерживать строгую дисциплину) и результату. Ближе к пяти годам уже можно выбирать более структурированные занятия, но всё равно они должны быть в игровом формате, со сменой деятельности.

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