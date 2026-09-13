Психолог перечислила признаки возрастного кризиса

Психолог Александра Седич в рубрике «Теперь вы знаете» перечислила признаки возрастного кризиса. Часто первые сигналы мы игнорируем, объясняем усталостью, стрессом или временными обстоятельствами, а тревожные мысли стараемся вытеснить. Поэтому к моменту, когда внутреннее напряжение становится очевидным, создаётся ощущение, что кризис начался неожиданно. На самом деле его приближение нередко можно заметить по изменениям в поведении.

«Человек может становиться более импульсивным: резко менять работу, стиль одежды, привычный образ жизни, разрывать отношения. У одних возникает желание изолироваться, меньше общаться с близкими и знакомыми, у других, наоборот, появляется выраженная потребность в новизне — новых знакомствах, необычных или экстремальных увлечениях, рискованных поступках. Ещё один характерный признак — потеря интереса к тому, что раньше приносило удовольствие», — говорит эксперт.

Человек начинает подводить промежуточные итоги, иногда очень жёстко оценивать своё прошлое, а прежние достижения могут казаться ему недостаточно значимыми. Усиливается внимание к теме возраста: мысли о времени, здоровье, старении, внешних изменениях и конечности жизни могут становиться более частыми и навязчивыми.

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