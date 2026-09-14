Соревнования по плаванию X-Waters пройдут в Смоленской области с 18 по 20 сентября

Соревнования по плаванию X-Waters пройдут в Смоленской области с 18 по 20 сентября. Локация — Десногорск. К участию приглашаются все желающие.

В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать себя в ночном заплыве, а также стартах на 500 м, 1 км, 1 милю, 3 км, 5 км, «без пяти 5 км» и 10 км. Для юных спортсменов организаторы подготовили отдельные старты.

Можно совместить несколько дистанций: ночной заплыв + любая дистанция, 500 м + 1 км, 1 миля + 3 км или 5 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.