Гастроэнтеролог назвал самый вредный завтрак для желудка

Некоторые блюда могут привести к неприятным последствиям. Врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, какой завтрак наносит наибольший вред желудку.

По словам специалиста, самым вредным является бутерброд с колбасой в сочетании со сладким кофе, выпитым натощак. Жир и трансжиры задерживают эвакуацию пищи из желудка, а сахар в кофе провоцирует резкий выброс кислоты при отсутствии пищевого комка. Такое сочетание, отметил врач, агрессивно воздействует на кардию — область перехода пищевода в желудок.

На второе место по вредности Логинов поставил холодные смузи с кислыми фруктами. Кислота в сочетании с холодом вызывает спазм сосудов слизистой и нарушение кровотока, объяснил врач.

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