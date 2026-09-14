15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Гастроэнтеролог назвал самый вредный завтрак для желудка

Гастроэнтеролог назвал самый вредный завтрак для желудка
Самый вредный завтрак для желудка
Комментарии

Некоторые блюда могут привести к неприятным последствиям. Врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, какой завтрак наносит наибольший вред желудку.

По словам специалиста, самым вредным является бутерброд с колбасой в сочетании со сладким кофе, выпитым натощак. Жир и трансжиры задерживают эвакуацию пищи из желудка, а сахар в кофе провоцирует резкий выброс кислоты при отсутствии пищевого комка. Такое сочетание, отметил врач, агрессивно воздействует на кардию — область перехода пищевода в желудок.

На второе место по вредности Логинов поставил холодные смузи с кислыми фруктами. Кислота в сочетании с холодом вызывает спазм сосудов слизистой и нарушение кровотока, объяснил врач.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как не перепутать возрастной кризис с депрессией: 3 важных признака Как не перепутать возрастной кризис с депрессией: 3 важных признака
Почему мы простужаемся осенью чаще, чем зимой. Отвечает врач Почему мы простужаемся осенью чаще, чем зимой. Отвечает врач
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android