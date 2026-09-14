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Педиатр рассказала, какие вирусы особенно активны в сентябре

Педиатр рассказала, какие вирусы особенно активны в сентябре
Какие вирусы активны в сентябре
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Педиатр Екатерина Морозова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», какие вирусы особенно активны в сентябре. В начале осени активны риновирусы, аденовирусы, коронавирусы и другие возбудители ОРВИ. Также начинают циркулировать вирусы гриппа типов A и B, которые вызывают сезонные эпидемии.

«Основной способ передачи — воздушно-капельный: при кашле или чихании инфицированного человека мелкие капли, содержащие вирус, попадают в воздух и могут инфицировать людей, находящихся поблизости», — говорит врач.

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Второй путь — контактно-бытовой: через рукопожатие с носителем инфекции или через заражённые поверхности. Подхватив вирус на руки, его легко занести в нос или рот — «входные ворота» ОРВИ.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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