Педиатр рассказала, какие вирусы особенно активны в сентябре

Педиатр Екатерина Морозова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», какие вирусы особенно активны в сентябре. В начале осени активны риновирусы, аденовирусы, коронавирусы и другие возбудители ОРВИ. Также начинают циркулировать вирусы гриппа типов A и B, которые вызывают сезонные эпидемии.

«Основной способ передачи — воздушно-капельный: при кашле или чихании инфицированного человека мелкие капли, содержащие вирус, попадают в воздух и могут инфицировать людей, находящихся поблизости», — говорит врач.

Второй путь — контактно-бытовой: через рукопожатие с носителем инфекции или через заражённые поверхности. Подхватив вирус на руки, его легко занести в нос или рот — «входные ворота» ОРВИ.

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