Психиатр рассказала, как перестать планировать каждую минуту отдыха

Психиатр Марина Калюжная в беседе с «Чемпионатом» объяснила, что желание расписать отдых по минутам чаще всего растёт не из любви к порядку, а из тревоги. Человеку сложно выдержать «пустое» время, потому что вместе с ним поднимаются мысли о работе, незакрытых делах, деньгах, отношениях и ощущение, что он что-то упускает. Поэтому мозг делает понятную вещь: заполняет день планом и получает иллюзию контроля.

Многие замечают, что даже в отпуске появляется список: в 9:00 завтрак, в 10:00 экскурсия, в 12:00 фото, в 14:00 ресторан и так далее. И, если что-то сдвинулось, начинается раздражение, хотя вроде бы человек приехал отдыхать.

У таких людей отдых часто превращается в ещё один проект, который надо выполнить идеально. Отсюда и стресс, усталость, ссоры. Расслабление тоже надо иногда заново учиться выдерживать.

«Я бы советовала оставлять в дне хотя бы одно окно на два-три часа без маршрута и заранее решить только одно: где вы примерно будете. Всё остальное пусть случается само. Сначала будет тревожно, но это нормально. Если не бежать сразу заполнять паузу телефоном или делами, мозг постепенно понимает, что отсутствие плана не опасно», — отмечает эксперт.

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