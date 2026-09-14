Профессор назвала неочевидные причины шума в ушах

Шум в ушах может быть не только следствием шумовой травмы или возрастной тугоухости. О неочевидных причинах и опасных симптомах «Чемпионату» рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская.

По словам эксперта, тиннитус часто маскирует системные сбои — гипертонию, диабет и сосудистые нарушения. Недооценённая причина — ототоксичность: высокие дозы аспирина, аминогликозиды, цисплатин и петлевые диуретики. Реже источником становятся дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, спазм мышцы среднего уха или мальформация Киари (опущение миндалин мозжечка).

Если шум совпадает с ударами пульса, это отдельная и более тревожная категория. Такой симптом встречается в 4–10% всех случаев. Врачи находят его причину в 70–75% случаев с помощью снимков сосудов. Чаще всего виноваты вены, а не артерии. У пожилых это часто сужение сонных артерий, у молодых — повышенное внутричерепное давление или патологические соединения сосудов. Иногда пульсирующий шум появляется при беременности, анемии или проблемах со щитовидной железой.

Светлана Каневская отмечает, что обследование необходимо при тиннусите дольше 6 месяцев, одностороннем или сопровождающемся снижением слуха. Экстренной оценки требует внезапная потеря слуха Причина может быть в нарушении кровоснабжения уха или вирусном воспалении. Также немедленно обратиться к врачу нужно, если шум в ушах сочетается со слабостью мышц лица, онемением, нарушением речи, сильной головной болью, сильным головокружением или параличом лицевого нерва.

Шум в ушах после травмы головы — тоже повод сделать КТ височных костей, чтобы исключить перелом или повреждение внутреннего уха.

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