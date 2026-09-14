Нутрициолог назвала пять групп продуктов для укрепления иммунитета осенью

Универсального продукта от простуд не существует: иммунитет — это система, которая ежедневно требует белков, витаминов и микроэлементов. Врач-нутрициолог «Инвитро» Олеся Ступак в беседе с URA.RU перечислила пять групп продуктов, которые важно включить в осенний рацион.

Жирная рыба. Сельдь, сардины, скумбрия или лосось — источник витамина D и омега-3. Достаточно двух порций в неделю.

Творог и капуста. Кефир, творог, йогурт и квашеная капуста поддерживают микробиоту кишечника, где сосредоточена большая часть иммунных клеток. Есть их лучше небольшими порциями, но ежедневно.

Овощи и ягоды с витамином C. Болгарский перец, брокколи, капуста, чёрная смородина и шиповник. Вопреки стереотипу, в лимоне витамина C в разы меньше, чем в сладком перце. Витамин не накапливается, поэтому нужен каждый день.

Источники белка и цинка. Мясо, птица, яйца, морепродукты и бобовые. Без белка не построить антитела, а цинк нужен для созревания иммунных клеток.

Орехи, семечки и масло. Богаты селеном, витамином E, магнием и полезными жирами. Достаточно горсти орехов в день.

При этом имбирь, лимон, чеснок и мёд, по словам Ступак, не заменят сбалансированного питания и не сработают как прививка. А бесконтрольный приём БАДов «для иммунитета» может навредить.

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