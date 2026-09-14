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Хирург объяснил, чем опасна привычка сидеть «нога на ногу»

Хирург объяснил, чем опасна привычка сидеть нога на ногу
Чем опасна привычка сидеть «нога на ногу»
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Привычка сидеть нога на ногу может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, в такой позе меняется положение позвоночника относительно таза, из-за чего мышцы спины работают неравномерно. Это грозит болями, усугублением сколиоза, ухудшением состояния межпозвонковых дисков и повышает риск протрузий и межпозвонковой грыжи.

Кроме того, скрещённые ноги пережимают сосуды: нарушается венозный отток, кровь застаивается, появляются отёки, онемение и боли в ногах, растёт риск варикоза и тромбоза. Страдает и кровообращение в области малого таза — у женщин это может увеличить риск гинекологических заболеваний, у мужчин — негативно сказаться на репродуктивной функции и состоянии простаты.

Хирург добавил, что поза увеличивает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, а при длительном сидении может сдавливаться малоберцовый нерв — появляются покалывание, онемение стопы и слабость мышц. Также возможно кратковременное повышение артериального давления.

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