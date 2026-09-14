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Психолог назвала главный признак патологического лжеца

Психолог назвала главный признак патологического лжеца
Главный признак патологического лжеца
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Распознать патологического лжеца по мимике или жестам практически невозможно — обращать внимание стоит на модель поведения и факты. Об этом «Абзацу» рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По словам эксперта, насторожить должна не разовая неправда, а регулярное искажение реальности: человек врёт без выгоды и постоянно путается в собственных историях. Популярные признаки лжи вроде бегающего взгляда или прикосновений к носу эксперт назвала мифом.

Вместо языка тела психолог советует оценивать масштаб рассказов. Патологические вруны приукрашивают бытовые события, придумывают связи с известными людьми и выставляют себя героем или жертвой. Со временем их истории противоречат друг другу, и им приходится лгать снова, чтобы объяснить предыдущую ложь.

Причины могут быть разными: создать желаемый образ, получить внимание, избежать ответственности или управлять окружающими. Простой ориентир — если после общения с человеком постоянно приходится выяснять, что было на самом деле.

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