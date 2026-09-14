Врач перечислил продукты, которые реально снижают «плохой» холестерин

Повышенный уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) связан с риском атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. О том, какие продукты помогают скорректировать показатели, в беседе с Life.ru рассказал кандидат технических наук Дмитрий Быстров.

По словам эксперта, проблема обычно проявляется после 40 лет, а первые изменения при смене рациона заметны уже через несколько недель. Для снижения ЛПНП важны продукты с растворимой клетчаткой и замена насыщенных жиров ненасыщенными — ВОЗ рекомендует не менее 25 граммов пищевых волокон в день.

Среди наиболее эффективных продуктов Быстров выделил овсяные отруби и цельный овёс, ячмень и перловку, бобовые (фасоль, чечевицу, нут), орехи, соевые продукты и авокадо. Отдельно он отметил растительные стеролы: 1,5-2,4 грамма в день снижают холестерин на 7-10,5% за первые две-три недели. Жирная рыба важна для коррекции триглицеридов, а оливковое масло Extra Virgin может заменить сливочное.

Эксперт подчеркнул, что эффект даёт весь рацион, а не один продукт. Стоит ограничить насыщенные жиры и промышленные трансжиры.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.