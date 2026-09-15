Врач объяснил, как избежать варикоза при работе в офисе

Офисная работа — один из главных факторов риска венозного застоя в ногах. Об этом «Чемпионату» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии №1 ИХ Пироговского университета Игорь Золотухин.

По словам эксперта, причина в анатомии: обратный ток крови от ног обеспечивают икроножные мышцы, которые флебологи называют «периферическим венозным сердцем». Когда человек сидит или стоит, они почти бездействуют и кровь с трудом преодолевает силу тяжести. Единственный эффективный механизм венозного возврата — ходьба и другие ритмичные движения: велосипед, плавание, бег.

Если к концу рабочего дня ноги тяжелеют, отекают, а обувь начинает жать — это признаки нарушения венозного оттока. Помочь могут короткие перерывы для ходьбы, компрессионный трикотаж и веноактивные препараты.

Лучшей профилактикой, как отмечает Игорь Золотухин, являются регулярные занятия спортом с нагрузкой на мышцы голени. Часовая тренировка обеспечивает активный дренаж венозной крови, а её эффекта хватает на несколько дней. Неважно, до или после работы вы тренируетесь, — важна регулярность. Дополнительный плюс — снижение веса, которое также снижает риск застоя.

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