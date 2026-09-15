Ортопед объяснил, почему вредно постоянно носить кеды

Кеды — популярный элемент гардероба, однако постоянное ношение этой обуви может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «Юниклиник» Михаил Болотников.

По словам специалиста, главная проблема кед заключается в их конструкции. Обувь обычно изготавливается на плоской, тонкой и нередко жёсткой подошве, что приводит к отсутствию амортизации. В отличие от кроссовок, кеды не имеют пяточного амортизатора и качественной промежуточной подошвы, поэтому не гасят ударную нагрузку. В результате при ходьбе нагрузка на пятку значительно возрастает, что ведёт к перегрузке стопы.

«При ходьбе нагрузка на пятку в такой обуви увеличивается по сравнению с кроссовками или любой другой анатомической обувью, что ведёт к перегрузке стопы», — говорит эксперт.

Кроме того, у кед отсутствует поддержка свода стопы: плоская стелька не поддерживает продольный и поперечный своды. Со временем это может способствовать развитию плоскостопия, подошвенного фасциита и болей в пятке и стопе в целом. Из-за недостаточной амортизации нагрузка передаётся выше — на голеностопные, коленные суставы и поясницу, что повышает риск хронического болевого синдрома в этих отделах. Также постоянная перегрузка пяточной области является одним из факторов формирования пяточной шпоры.

Отдельно врач отметил проблему вентиляции: некоторые модели кед имеют резиновый мысок, что создаёт «парниковый эффект» при длительной носке, а жёсткие материалы могут натирать и вызывать прелость.

Михаил Болотников подчеркнул, что кеды допустимы как часть гардероба, но не как единственная повседневная обувь. Их необходимо чередовать с моделями, имеющими хорошую амортизацию, поддержку свода стопы и гибкую, но стабильную подошву. Для длительных прогулок, статической работы и тренировок кеды однозначно не подходят — в этих случаях следует выбирать специализированную обувь, например, кроссовки с поддержкой, а при необходимости использовать ортопедические стельки.

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