15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Академик Онищенко раскрыл главный способ защиты от ОРВИ осенью

Академик Онищенко раскрыл главный способ защиты от ОРВИ осенью
Главный способ защититься от ОРВИ осенью
Комментарии

Подъём заболеваемости ОРВИ в России ожидается к середине сентября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, первая волна традиционно приходится на вторую декаду сентября — из-за роста числа контактов: в начале месяца формируются школьные и дошкольные коллективы, а взрослые возвращаются на работу после отпусков.

Как защитить себя в этот период, в беседе с aif.ru рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, ключевые меры — полноценный сон, сбалансированное питание и позитивный настрой. Отдельное внимание эксперт уделил детям: важно вовремя выявлять тех, у кого поднялась температура.

«Ещё и стресс у них на этом сказывается, особенно в младших классах», — отметил он.

В сезон простуд медики также рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать мест массового скопления людей.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android