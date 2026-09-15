Академик Онищенко раскрыл главный способ защиты от ОРВИ осенью

Подъём заболеваемости ОРВИ в России ожидается к середине сентября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, первая волна традиционно приходится на вторую декаду сентября — из-за роста числа контактов: в начале месяца формируются школьные и дошкольные коллективы, а взрослые возвращаются на работу после отпусков.

Как защитить себя в этот период, в беседе с aif.ru рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, ключевые меры — полноценный сон, сбалансированное питание и позитивный настрой. Отдельное внимание эксперт уделил детям: важно вовремя выявлять тех, у кого поднялась температура.

«Ещё и стресс у них на этом сказывается, особенно в младших классах», — отметил он.

В сезон простуд медики также рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать мест массового скопления людей.