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Врач объяснила, почему нельзя запастись витаминами из сезонных осенних овощей

Врач объяснила, почему нельзя запастись витаминами из сезонных осенних овощей
Почему сезонные овощи — не панацея
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Терапевт Светлана Каневская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему нельзя запастись витаминами из сезонных осенних овощей. В доказательной медицине у термина «суперфуд» нет статуса: ни кабачок, ни облепиха, ни груздь не обладают особой лицензией на спасение сосудов, иммунитета и обмена веществ.

«Главная польза сезонных продуктов — в их разнообразии. Овощи, фрукты, ягоды, бобовые, грибы, цельные злаки, орехи и семена имеют разные профили пищевых волокон, витаминов, минералов и фитохимических соединений», — говорит врач.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Осенние «суперфуды» существуют? Чем полезны кабачки, ранетки, хурма
Осенние «суперфуды» существуют? Чем полезны кабачки, ранетки, хурма

Запастись витаминами на всю зиму из сезонных осенних овощей и грибов не получится. Лишь некоторые группы витаминов организм может запасать либо самостоятельно синтезировать.

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