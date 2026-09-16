Забег «Королева спорта» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 сентября. Локация — набережная Гребного канала. Попробовать свои силы смогут все желающие. Участие в старте бесплатно.

Спортсменкам предлагается на выбор две дистанции. Организаторы подготовили трассы на 50 км и 100 км.

Расписание

7:00 – открытие зоны старта;

8:00 – старт дистанций 50 км и 100 км;

11:00 – церемония открытия;

17:00 – церемония награждения.

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