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Забег «Королева спорта» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 сентября

Забег «Королева спорта» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 сентября
«Королева спорта»
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Забег «Королева спорта» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 сентября. Локация — набережная Гребного канала. Попробовать свои силы смогут все желающие. Участие в старте бесплатно.

Спортсменкам предлагается на выбор две дистанции. Организаторы подготовили трассы на 50 км и 100 км.

Расписание

  • 7:00 – открытие зоны старта;
  • 8:00 – старт дистанций 50 км и 100 км;
  • 11:00 – церемония открытия;
  • 17:00 – церемония награждения.

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