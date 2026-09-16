Забег «Королева спорта» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 сентября
Забег «Королева спорта» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 сентября. Локация — набережная Гребного канала. Попробовать свои силы смогут все желающие. Участие в старте бесплатно.
Спортсменкам предлагается на выбор две дистанции. Организаторы подготовили трассы на 50 км и 100 км.
Расписание
- 7:00 – открытие зоны старта;
- 8:00 – старт дистанций 50 км и 100 км;
- 11:00 – церемония открытия;
- 17:00 – церемония награждения.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Комментарии