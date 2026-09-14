Ультрамарафон «Джейрах 8» пройдёт в Ингушетии 26 и 27 сентября

Ультрамарафон «Джейрах 8» пройдёт в Ингушетии 26 и 27 сентября. Локация — посёлок Армхи. Это уникальный старт от организаторов Caucasus Ultra Trail.

В программе забеги для спортсменов с любым уровнем подготовки. Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 75 км, 42 км, 21 км, 10 км, 4 км.

С трассы открываются невероятные виды Кавказских гор. Покрытие при этом полностью асфальтовое — бежать будет комфортно.

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