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Ультрамарафон «Джейрах 8» пройдёт в Ингушетии 26 и 27 сентября

Ультрамарафон «Джейрах 8» пройдёт в Ингушетии 26 и 27 сентября
Ультрамарафон «Джейрах 8»
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Ультрамарафон «Джейрах 8» пройдёт в Ингушетии 26 и 27 сентября. Локация — посёлок Армхи. Это уникальный старт от организаторов Caucasus Ultra Trail.

В программе забеги для спортсменов с любым уровнем подготовки. Участники смогут попробовать свои силы в стартах на 75 км, 42 км, 21 км, 10 км, 4 км.

С трассы открываются невероятные виды Кавказских гор. Покрытие при этом полностью асфальтовое — бежать будет комфортно.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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