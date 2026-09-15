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Терапевт перечислила полезные свойства грибов для организма

Терапевт перечислила полезные свойства грибов для организма
Чем полезны грибы
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Терапевт Светлана Каневская перечислила в рубрике «Теперь вы знаете» полезные свойства грибов для организма. Лисички, маслята и грузди, популярные именно осенью, интересны тем, что добавляют вкус, текстуру и насыщенность блюду при умеренной калорийности. Они содержат пищевые волокна, калий и ряд витаминов группы B.

«Также в грибах присутствует эргостерол, который может превращаться в витамин D под действием ультрафиолета. Но состав дикорастущих грибов сильно зависит от вида, места сбора и обработки», — говорит врач.

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Грибы не являются доказанным иммуномодулятором или противоопухолевым средством, хотя отдельные их компоненты активно изучаются. Их реальная сильная сторона проще: они помогают строить разнообразный рацион, где часть животных продуктов можно заменить растительными компонентами без потери вкуса.

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