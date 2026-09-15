Эксперт рассказал, что делать при встрече с медведем в лесу

Доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин в рубрике «Теперь вы знаете» рассказал, что делать при встрече с медведем в лесу. Если зверь вас заметил, но не идёт следом, алгоритм такой. Не бегите. Медведь быстрее человека — всё равно вы далеко не убежите. А бег может спровоцировать преследование.

«Спокойно обозначьте себя. Говорите обычным голосом, чтобы зверь понял, что перед ним человек.

Постепенно отходите. Не приближайтесь к медведю ради фотографии и оставьте ему путь для отступления.

Лучшее, что вы можете сделать, — сохранять спокойствие. Отступайте медленно, не отворачивайтесь спиной», — говорит эксперт.

Если медведь поднялся на задние лапы, это само по себе не означает атаку. Так зверь может пытаться лучше рассмотреть человека или уловить его запах.

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