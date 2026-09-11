Семейный фестиваль «Спортлэнд» пройдёт в Москве 19 и 20 сентября

19 и 20 сентября 2026 года в Гостином дворе состоится юбилейный Семейный фестиваль «Спортлэнд» — в этом году фестивалю исполняется 25 лет. За четверть века он стал важным спортивно-культурным событием столицы, объединяющим семьи вокруг активного и здорового образа жизни.

19 сентября с 10:00 до 12:00 состоится круглый стол на тему «Стратегия и перспективы развития семейного спорта в России» с участием видных общественных и политических деятелей, руководителей спортивных федераций, заслуженных спортсменов, представителей спортивной индустрии. В работе круглого стола будут обсуждаться актуальные вопросы по развитию и продвижению массового, семейного и адаптивного спорта.

У гостей будет возможность попробовать более 100 разнообразных видов спорта, досуга и активного отдыха. На всех площадках работают профессиональные тренеры и инструкторы, которые помогут взрослым и детям получить базовые навыки и представление о видах спорта.

Фото: Пресс-служба Ассоциации развития семейного спорта

Любимый всеми маршрут «Спорт как игра» снова в деле. Познавательный и в то же время увлекательный микс из различных спортивных локаций без скучных нормативов, где родители соревнуются вместе с детьми. Помимо традиционных мастер-классов по: семейному фитнесу, рыболовному спорту, капоэйре, американскому футболу, стрельбе, единоборствам, диск-гольфу, танцам, дартсу, кёрлингу, в маршрут добавлены и свежие форматы – в числе новинок гандбол, паркур, чир спорт, спидкубинг, хоккей на искусственном льду и воднолыжный спорт. Также гостей ждут тренировка на растяжку, дыхательные практики и силовая эстафета.

Для самых активных гостей фестиваля пройдёт уникальный «Семейный забег». Общая площадь трассы 1000 квадратных метров – это 10 командных и индивидуальных соревновательных этапов: старт будет производиться с диванов, дальше батут «кочки», пирамида «сетка», ферма «сырки», вертикаль, батут «лабиринт», бег с чемоданом для пап, змейка с колясками для мам и спринт на самокатах для детей и, конечно же, совместный семейный финиш в командных лыжах. Победители в соревнованиях будут определяться каждые четыре часа в различных возрастных категориях. Участие семейной команды в соревнованиях возможно как в полном составе, так и в сопровождении ребёнка одним из родителей.

Для тех, кто любит азарт и соревнования, в течение двух дней будут проводиться Открытые семейные турниры по лазертагу, настольному теннису, гребле-индор. Всего 284 семьи примут участие в турнирах и сразятся за звание лучшей семейной команды. Все участники получат медаль участника, а победители и призёры будут награждены сувенирами с символикой «Московский спорт».

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