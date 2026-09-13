Стали известны победители финального этапа многодневной велогонки «Россия»

В Москве завершился восьмой, итоговый этап многодневной велогонки «Россия». Гонка протяжённостью 60 км стартовала и завершилась на смотровой площадке Воробьёвых гор. Маршрут включал три круга по Садовому кольцу, при этом суммарный набор высоты составил 650 метров.

В женской гонке первой стала Алёна Едемская. Она преодолела дистанцию за 1:38.44. Серебряный призёр — Светлана Самохвалова с результатом 1:38.50. Бронза досталась Марии Курносовой, показавшей время 1:39.00.

Среди мужчин лучшим оказался Борис Прошин — он проехал дистанцию за 1:24.48. Второе место занял Андрей Трошин. Его результат — 1:25.13,34, третье место у Дмитрия Кузьмина. Время спортсмена — 1:25.13,49.

Велогонка «Россия» состояла из восьми этапов и проходила с 16 мая по 12 сентября. Совокупная длина всех маршрутов превысила 500 км.

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