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Терапевт назвала три продукта для поддержки иммунитета осенью

Терапевт назвала три продукта для поддержки иммунитета осенью
Три продукта для поддержки иммунитета осенью
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Осенью особенно важно поддерживать организм через питание. Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с NEWS.ru назвала три продукта для крепкого иммунитета.

Первый — киви. Он лидирует по содержанию витамина C — один плод покрывает суточную норму, — а также содержит калий, клетчатку и антиоксиданты. Витамин C улучшает работу иммунных клеток, помогает усваивать железо и защищает сосуды.

Тыква богата бета-каротином, который преобразуется в витамин A — он необходим для здоровья слизистых и зрения. Кроме того, в продукте много клетчатки, калия и магния, поддерживающих пищеварение, водный баланс и нервную систему.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь, сардины) — источник омега-3, витамина D и белка. Омега-3 снижают воспаление, витамин D регулирует иммунитет и настроение, а белок нужен для иммунных клеток. В сочетании с овощами, зеленью, бобовыми и цельнозерновыми эти продукты обеспечивают бодрость и укрепляют иммунитет, резюмировала Яблокова.

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