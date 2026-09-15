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Диетолог назвал неочевидную пользу картофельной кожуры

Диетолог назвал неочевидную пользу картофельной кожуры
Неочевидная польза картофельной кожуры
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В оболочке клубня содержится максимум витаминов и клетчатки. Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Абзацем» рассказал о пользе картофеля с кожурой.

В ней много калия, магния, фосфора и витаминов — именно она удерживает полезные вещества внутри клубня при варке. Клетчатки в кожуре вдвое больше, чем в мякоти: она препятствует скачкам сахара в крови и поддерживает ЖКТ.

Кроме того, картофель — лидер по содержанию калия, благотворно влияющего на сердце и сосуды, и этот калий преимущественно находится в кожуре.

При этом диетолог предупредил, что есть картофель с кожурой можно только при отсутствии зелёных участков, содержащих ядовитый соланин. От употребления овоща в мундире стоит отказаться людям с болезнями почек, обострениями гастрита или язвы, а также не рекомендуется давать его детям до двух-трёх лет.

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