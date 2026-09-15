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В Роскачестве назвали идеальный завтрак для бодрости и сытости на пять часов

В Роскачестве назвали идеальный завтрак для бодрости и сытости на пять часов
Идеальный завтрак для бодрости и сытости
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Ключ к успеху — сочетание белка, полезных жиров и сложных углеводов с клетчаткой. Эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества рассказали Life.ru, каким должен быть идеальный завтрак, чтобы надолго оставаться сытым и не срываться на вредные перекусы.

В качестве примеров правильных завтраков эксперты привели омлет с овощами и авокадо, греческий йогурт с орехами и ягодами, творог с зеленью и льняным маслом, а также цельнозерновой тост с яйцом или творожным сыром. Такое сочетание позволяет оставаться сытым четыре-пять часов, отмечают специалисты.

При этом обычный белый хлеб и сладкие хлопья дают лишь резкий скачок сахара, за которым следует быстрый спад, уже через час появляется голод.

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