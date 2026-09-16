Врач-невролог рассказала, как правильно спать днём

Взрослому человеку дневной сон в большинстве случаев не нужен. Об этом в беседе с «Чемпионатом» заявила врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская. По её словам, для хорошего самочувствия достаточно спать ночью около восьми часов, хотя норма у всех индивидуальна и в среднем составляет семь-девять часов.

Если днём клонит в сон, специалист рекомендует не поддаваться этому желанию, а отвлечься и сменить деятельность — например, встать из-за компьютера, прогуляться или потренироваться.

Тем не менее есть случаи, когда короткий дневной сон необходим. Это касается людей, чья работа требует постоянной повышенной концентрации внимания: водителей, диспетчеров и других. Им 15-20 минут отдыха помогут освежиться и восстановить внимание.

Главное правило — не спать дольше 30 минут. В противном случае головной мозг запускает программу глубокого сна, выход из которого даётся тяжело: может возникнуть головная боль, затуманенность мышления и состояние, похожее на «сонное опьянение». Кроме того, продолжительный дневной сон способен нарушить биологические ритмы и ухудшить качество ночного отдыха.

«Тревожный сигнал — когда дневная сонливость становится постоянной, в сон клонит в самых неподходящих ситуациях. Это может быть признаком таких заболеваний, как гипотиреоз, анемия, нарушение кровообращения головного мозга, при некоторых психических расстройствах, например, при депрессии. Поэтому стоит обратиться к врачу и обследоваться», — резюмирует эксперт.

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