Невролог объяснила, чем опасны ночные пробуждения в одно и то же время

Ночной сон должен быть однократным и непрерывным, однако на практике всё сложнее. Чем опасны регулярные ночные пробуждения, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская.

По словам специалиста, сон — это сложный процесс, в котором чередуются фазы глубокого и поверхностного сна. Во время поверхностной фазы человек может ненадолго просыпаться и даже не помнить об этом утром.

«Считается, что совокупная длительность пробуждений не должна превышать 20 минут за ночь. Общая продолжительность ночного сна в норме составляет около 8 часов для взрослого человека», — говорит Жураковская.

Среди простых и понятных причин ночных пробуждений врач называет шум, недостаточное затемнение спальни и работающий телевизор. В первую очередь необходимо обеспечить комфортные условия для сна и исключить всё, что его прерывает. Также важно соблюдать режим и не спать днём.

Иногда человек сам формирует привычку просыпаться ночью — например, если какое-то время вставал к ребёнку или по работе. Как правило, при восстановлении нормального режима сон нормализуется. Главное во время пробуждений — не включать свет и не заниматься активными делами: не читать, не есть, не просматривать новости в телефоне. Лучше просто спокойно полежать в постели и подождать, пока сон вернётся.

«Пробуждения ночью могут быть следствием естественных потребностей, например, необходимостью посещать туалет. Следует соблюдать питьевой режим и не пить много жидкости на ночь, особенно в последние 2 часа перед сном», — отмечает невролог.

Однако бывает и так, что все условия для сна созданы, а человек всё равно регулярно просыпается среди ночи и подолгу не может уснуть. Такое нарушение может возникать вследствие повышенной тревожности при неврозах и депрессии. Обычно человек быстро засыпает вечером, но сон остаётся неглубоким и поверхностным, и после ночного пробуждения уснуть уже не удаётся. Люди с тревожными расстройствами часто жалуются, что прокручивают в голове события, являющиеся источником тревоги, — неприятности на работе, стрессовые ситуации. Эти мысли не дают им спать спокойно всю ночь.

Иногда тревожность усиливается именно ночью, а пробуждения происходят в одно и то же или приблизительно одинаковое время — как по графику. Это ещё больше расстраивает и истощает психику и даже может приводить к развитию панических атак.

«При тревожном расстройстве требуется лечение у психотерапевта, иногда длительный приём успокаивающих и антидепрессантных препаратов. Приём магния, растительных препаратов, мелатонина может или совсем не помочь, или несколько облегчить состояние, но ненадолго. При тревожных расстройствах необходимо тщательно соблюдать режим, днём поддерживать физическую и умственную активность, но не переутомляться и по возможности избегать стрессовых ситуаций», — заключает Жураковская.

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