Врач назвал безопасную норму кофе в день

Кофе — один из самых изученных напитков в мире. Его умеренное потребление полезно для профилактики серьёзных заболеваний. Сколько кофе безопасно пить в день в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-терапевт, главный врач одного из филиалов Клиники «Семейная» Александр Лаврищев.

«Главный ориентир — не более 400 мг кофеина в сутки. Европейское агентство по безопасности продуктов питания пришло к выводу, что такая доза не связана с рисками для здоровых взрослых. Это примерно три-пять чашек обычного сваренного кофе объёмом 200-250 мл», — отмечает эксперт.

Летом 2026 года Американская кардиологическая ассоциация на основе новых данных заявила: до пяти чашек в день безопасны для большинства людей и даже связаны с более низким риском сердечной недостаточности, инсульта, деменции и смерти от болезней сердца. Наибольший эффект заметен при трёх-четырёх чашках в день. Превышение пяти чашек пользы не добавляет, но может вызвать учащённое сердцебиение, тревогу и проблемы со сном.

При этом не всем подходит одна и та же норма, говорит Александр Лаврищев. Беременным и планирующим беременность женщинам стоит ограничиться 200 мг кофеина в сутки — это одна-две чашки. Большее количество связано с риском рождения маловесного ребёнка, а также может приводить к преждевременным родам.

Люди с повышенной чувствительностью к кофеину, тревожностью, проблемами со сном, аритмией или гипертонией могут плохо переносить даже умеренные дозы. Кроме того, организм разных людей в силу генетики может перерабатывать кофеин по-разному, что меняет его эффекты. Подросткам и людям с уже диагностированными сердечными заболеваниями рекомендуются более низкие дозы.

«Старайтесь не пить кофе позже, чем за шесть-восемь часов до сна — кофеин может нарушать засыпание даже у тех, кто обычно всегда хорошо спит. Помните, что кофеин есть не только в кофе, но и в чае, энергетиках и шоколаде. Их потребление также должно учитываться для определения суточной дозы», — заключает врач.

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