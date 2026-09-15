Забег «Велесова ночь» пройдёт в Липецкой области 26 сентября. Локация — Парк «Кудыкина Гора», Задонский район, село Каменка. В программе — тематические костюмированные старты. Участники должны нарядиться по мотивам русских сказок.

Спортсмены смогут попробовать свои силы в забегах на 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 15 км. Отдельного внимания заслуживает вечерний старт на 5 км. Это единственный вечерний забег в России, где старт даёт главный стражник парка «Кудыкина Гора» — огромный огнедышащий Змей-Горыныч.

На трассах всех дистанций участники встретятся с героями русских сказок.

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